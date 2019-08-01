صيد ثمين للشرعية بشبوة .. وقوع أكثر من 50 عنصرا بينهم 3 من أخطر القيادات الانفصالية في قبضة الجيش - تعرف عليهم

الإثنين 26 أغسطس-آب 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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افادت مصادر مطلعة اليوم الاثنين بوقوع احد ابرز القيادات الانفصالية الخطيرة في قبضة القوات الحكومية خلال المعارك الاخيرة التي شهدتها محافظة شبوة (شرقي اليمن).

وقالت المصادر لمأرب برس ان عدد من قادة ما يسمى الحزام الامني الموالي للامارات بينهم المدعو محمد حسين الفيضي وهو الذراع الايمن للقيادي يسران المقطري والقيادي في ما يسمى بجهاز مكافحة الإرهاب وقعوا في قبضة أبطال الجيش الوطني خلال معارك امس بالقرب من عتق.

واشارت المصادر الى انه تم اسر الفيضي رفقة قيادي اخرى يدعى الدماني مع قادة في ميليشيات الحزام .

وامس قال مصدر عسكري بشبوة ان أكثر من 50 عنصرا من النخبة والحزام تم اسرهم خلال المواجهات بينهم أركان اللواء الثامن صاعقة التابع لمليشيات الانتقالي المدعو مازن الجندي.