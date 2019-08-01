مدمرة إيرانية تتوجه إلى خليج عدن صيد ثمين للشرعية بشبوة .. وقوع أكثر من 50 عنصرا بينهم 3 من أخطر القيادات الانفصالية في قبضة الجيش - تعرف عليهم أخطر ما ورد في البيان السعودي الاماراتي المشترك بشأن الاحداث في جنوب اليمن بن سلمان يضع خيارا واحدا امام اليمنيين ويتحدث عن شبوة وعدن وأبين وعلاقة المملكة بالامارات عاجل : صدور توجيهات من وزير الدفاع الى كافة الوحدات العسكرية في عدن وشبوة وابين لماذا غادرت المذيعة الجزائرية حسينة أوشان قناة الجزيرة ؟ شبوة تتحرر بالكامل والامارات تنسحب والوية النخبة تعلن الولاء للشرعية .. الجيش يسقط اخطر معسكرات الانفصاليين ويقتحم 3 مديريات ويصل بلحاف العثور على الفتاة السعودية المختطفة بتركيا فيلم وثائقي عن الأوضاع في اليمن يحصد جائزة دولية حروب الانتقالي.. تجريف الجنوب وخنجر جديد في خاصرة الخليج
افادت مصادر مطلعة اليوم الاثنين بوقوع احد ابرز القيادات الانفصالية الخطيرة في قبضة القوات الحكومية خلال المعارك الاخيرة التي شهدتها محافظة شبوة (شرقي اليمن).
وقالت المصادر لمأرب برس ان عدد من قادة ما يسمى الحزام الامني الموالي للامارات بينهم المدعو محمد حسين الفيضي وهو الذراع الايمن للقيادي يسران المقطري والقيادي في ما يسمى بجهاز مكافحة الإرهاب وقعوا في قبضة أبطال الجيش الوطني خلال معارك امس بالقرب من عتق.
واشارت المصادر الى انه تم اسر الفيضي رفقة قيادي اخرى يدعى الدماني مع قادة في ميليشيات الحزام .
وامس قال مصدر عسكري بشبوة ان أكثر من 50 عنصرا من النخبة والحزام تم اسرهم خلال المواجهات بينهم أركان اللواء الثامن صاعقة التابع لمليشيات الانتقالي المدعو مازن الجندي.