أخطر ما ورد في البيان السعودي الاماراتي المشترك بشأن الاحداث في جنوب اليمن

الإثنين 26 أغسطس-آب 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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تضمن البيان السعودي الاماراتي المشترك الصادر اليوم الاثنين بشأن الاحداث في شبوة ومحافظات ابين وعدن اشارات وعبارات خطيرة تحمل اكثر من تفسير .

وبحسب ما اطلع عليه مأرب برس في البيان الصادر فقط تحدث عن «اعادة انتشار القوات» دون تحديد ماهيتها .

ووفق البيان «شددت السعودية والإمارات ، على ضرورة الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة المشتركة التي شكلتها قيادة تحالف دعم الشرعية لفض الاشتباك، وإعادة انتشار القوات في إطار المجهود العسكري لقوات التحالف».

كما تضمن البيان اعادة اعتبار لدولة الامارات التي اتهمتها الحكومة الشرعية بدعم مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي وما ترتب على ذلك من انقلاب مسلح على الدولة في عدن ومحافظات اخرى.

وقال البيان :«تعرب حكومتا البلدين عن رفضهما واستنكارهما للاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية تلك الأحداث، مذكرين الجميع بالتضحيات التي قدمتها قوات التحالف على أرض اليمن بدافعٍ من الروابط الأخوية الصادقة وصلة الجوار والحفاظ على أمن المنطقة ورخاء شعوبها ومصيرهم المشترك».

وورد في البيان ايضا عبارة « او التنظيمات الارهابية الاخرى دون تسميتها،حيث قال البيان :«وتؤكدان (السعودية والامارات) في الوقت نفسه حرصهما وسعيهما الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن ، وللتصدي لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى».