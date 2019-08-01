مدمرة إيرانية تتوجه إلى خليج عدن صيد ثمين للشرعية بشبوة .. وقوع أكثر من 50 عنصرا بينهم 3 من أخطر القيادات الانفصالية في قبضة الجيش - تعرف عليهم أخطر ما ورد في البيان السعودي الاماراتي المشترك بشأن الاحداث في جنوب اليمن بن سلمان يضع خيارا واحدا امام اليمنيين ويتحدث عن شبوة وعدن وأبين وعلاقة المملكة بالامارات عاجل : صدور توجيهات من وزير الدفاع الى كافة الوحدات العسكرية في عدن وشبوة وابين لماذا غادرت المذيعة الجزائرية حسينة أوشان قناة الجزيرة ؟ شبوة تتحرر بالكامل والامارات تنسحب والوية النخبة تعلن الولاء للشرعية .. الجيش يسقط اخطر معسكرات الانفصاليين ويقتحم 3 مديريات ويصل بلحاف العثور على الفتاة السعودية المختطفة بتركيا فيلم وثائقي عن الأوضاع في اليمن يحصد جائزة دولية حروب الانتقالي.. تجريف الجنوب وخنجر جديد في خاصرة الخليج
تضمن البيان السعودي الاماراتي المشترك الصادر اليوم الاثنين بشأن الاحداث في شبوة ومحافظات ابين وعدن اشارات وعبارات خطيرة تحمل اكثر من تفسير .
وبحسب ما اطلع عليه مأرب برس في البيان الصادر فقط تحدث عن «اعادة انتشار القوات» دون تحديد ماهيتها .
ووفق البيان «شددت السعودية والإمارات ، على ضرورة الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة المشتركة التي شكلتها قيادة تحالف دعم الشرعية لفض الاشتباك، وإعادة انتشار القوات في إطار المجهود العسكري لقوات التحالف».
كما تضمن البيان اعادة اعتبار لدولة الامارات التي اتهمتها الحكومة الشرعية بدعم مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي وما ترتب على ذلك من انقلاب مسلح على الدولة في عدن ومحافظات اخرى.
وقال البيان :«تعرب حكومتا البلدين عن رفضهما واستنكارهما للاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية تلك الأحداث، مذكرين الجميع بالتضحيات التي قدمتها قوات التحالف على أرض اليمن بدافعٍ من الروابط الأخوية الصادقة وصلة الجوار والحفاظ على أمن المنطقة ورخاء شعوبها ومصيرهم المشترك».
وورد في البيان ايضا عبارة « او التنظيمات الارهابية الاخرى دون تسميتها،حيث قال البيان :«وتؤكدان (السعودية والامارات) في الوقت نفسه حرصهما وسعيهما الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن ، وللتصدي لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى».