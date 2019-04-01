بن سلمان يضع خيارا واحدا امام اليمنيين ويتحدث عن شبوة وعدن وأبين وعلاقة المملكة بالامارات

الإثنين 26 أغسطس-آب 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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وصف نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، الاثنين، العلاقة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وقيادتيهما، والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، بأنه بمثابة "حجر الزاوية لأمن واستقرار المنطقة ورخائها، أمام مشاريع التطرف، والفوضى، والفتنة، والتقسيم".

وقال في سلسلة من التغريدات على حسابه في "تويتر": "نعمل اليوم سوياً مع أشقائنا في الإمارات، لتحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوة وأبين".

وأضاف: "سنستمر مع دول التحالف في توحيد الصف وجمع الكلمة لمواجهة التهديد الإرهابي سواء الحوثي المدعوم إيرانيا أو تنظيمي القاعدة وداعش، وتقديم الدعم للشعب اليمني حتى يسود الأمن والاستقرار كافة أرجاء اليمن".

ونوه نائب وزير الدفاع إلى أن الحوار الداخلي، وليس الاقتتال، هو السبيل الوحيد لحل الاختلافات اليمنية الداخلية.

واختتم تغريداته قائلاً: "شتان بين من يختلف في سبيل مصلحة وطنه وطرق توفير الحياة الكريمة للمواطن اليمني وبين من يقاتل اليمنيين أصل العرب تقرباً وتزلفاً لولاية الفقيه ومشروع النظام الإيراني الإرهابي في المنطقة".

بدوره قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير إن السبيل الوحيد أمام أشقائنا في اليمن هو تجاوز الاختلافات الداخلية عبر الحوار الذي دعت له السعودية، والعمل صفاً واحداً لتخليص اليمن من براثن النفوذ الإيراني الذي لا يريد خيراً باليمن وشعبه الكريم.

وأضاف الجبير في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن تحالف دعم الشرعية في اليمن يعمل بقيادة المملكة وبجهود مقدرة من الإمارات على تحقيق الأمن والاستقرار في عدن وشبوة وأبين.

وشدد الجبير على أن العلاقة المتينة التي تجمع السعودية بالإمارات الشقيقة ركيزة أساسية لمستقبل مشرق للمنطقة.

وتأتي التصريحات السعودية هذه عقب احداث وتطورات متسارعة شهدها جنوب اليمن بدأت بانقلاب مليشيات الانتقالي المدعوم من الامارات ، في عدن وتوسعها الى ابين قبل ان تتلقى هزيمة موجعة في شبوة من القوات الحكومية هناك.

كما تتزامن مع الاعلان عن تشكيل لجنة سعودية اماراتية مشتركة لتثبيت وقف اطلاق النار في شبوة وابين .