عاجل : صدور توجيهات من وزير الدفاع الى كافة الوحدات العسكرية في عدن وشبوة وابين

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كشف وزير الاعلام اليمني اليوم الاثنين عن صدور توجيهات من وزير الدفاع الى كافة الوحدات العسكرية في محافظات عدن وابين وشبوة.
وقال وزير الإعلام معمر الارياني في تغريدة تابعها مأرب برس على حسابه في تويتر ان وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي وجه كافة الوحدات العسكرية بمحافظات عدن وأبين وشبوة بوقف إطلاق النار .
واشار ان التوجيه يأتي استجابة لدعوة قيادة التحالف العربي بقيادة السعودية بوقف اطلاق النار ، بالتزامن مع الاعلان عن تشكيل لجنة سعودية اماراتية مهمتها تثبيت وقف اطلاق النار في كلا من شبوة وأبين .