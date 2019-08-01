لماذا غادرت المذيعة الجزائرية حسينة أوشان قناة الجزيرة ؟

الإثنين 26 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلنت المذيعة الجزائرية حسينة أوشان، الأحد، مغادرتها قناة الجزيرة القطرية في الدوحة دون الإفصاح عن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ قرار المغادرة بعد 5 سنوات من العمل بالقناة القطرية.

وألمحت المذيعة الجزائرية إلى أنها ستتحدث عن أسباب مغادرتها للقناة القطرية في المرحلة المقلبة.

وقالت أوشان في تغريدة عبر تويتر ”بعد نحو 5 سنوات أغادر قناة الجزيرة.. لكل من سأل عن الأسباب أعتذر لأني لا أشعر برغبة في استعراض تفاصيل ما حدث، أقله في هذه المرحلة.. فقط أود أن أقول ختاما إن الحياة تحدث عندما نختار”.

تغريدة أوشان لاقت تفاعلا من قبل المغردين عبر تويتر، وأرجع أحدهم سبب مغادرة أوشان القناة القطرية إلى تغريدة نشرتها في أفريل الماضي قالت فيها ”ما أن تبدأ في التحليل أو مناصرة قضية عادلة..

وتفوح من منطقك رائحة توجهك وميولك السياسية أو الولاءات المقبوضة الأجر مسبقا حتى تفقد مصداقيتك وتفقد القضية التي تناصر التعاطف نحوها“.

وحسينة أوشان من مواليد عنابة درست في جامعة الولاية، عملت في التلفزيون الجزائري ثم انتقلت للعمل في قناة “العربية” كمذيعة أخبار ومقدمة لبرنامج “من العراق” عام 2007، وفي 2010 قدمت فقرة إخبارية عن انتخابات مجلس النواب العراقي 2010. وفي العام 2012 انضمت حسينة إلى قناة “سكاي نيوز عربية” كمذيعة أخبار ومقدمة للبرامج، ثم إلى قناة “الجزيرة” عام 2014.