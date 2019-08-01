عاجل : شبوة تتحرر بالكامل والامارات تنسحب والوية النخبة تعلن الولاء للشرعية .. الجيش يسقط اخطر معسكرات الانفصاليين ويقتحم 3 مديريات ويصل بلحاف

الإثنين 26 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس- خاص

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حققت القوات الحكومية اليوم الاثنين انتصارات جديدة في شبوة (شرق اليمن) وتمكنت من تحرير مديريات ومعسكرات ومناطق واسعة ودحرت الانفصاليين منها ، فيما اعلنت الوية تابعة لما يسمى النخبة الشبوانية الولاء للشرعية.

وقالت مصادر عسكرية لموقع مأرب برس الاخباري ان القوات حررت اليوم مديريات (الصعيد وحبان وعزان) على التوالي ، لتستكمل تحرير كامل مديريات شبوة بعد ان سيطرت على نصاب ومرخة امس الاحد وقبلها عتق عاصمة المحافظة.

واشارت المصادر ان قوات الشرعية طهرت مديرية الصعيد بعد تحرير مفرق الصعيد وتقدمت نحو مفرق النقبة بحبان.

وسيطرت قوات الجيش الوطني على مثلث النقبة الاستراتيجي بمديرية حبان بشبوة.

ووصلت القوات الى مركز مديرية حبان (٥٠كيلومتر) جنوب عتق وسيطرت عليه لتتجاوز عاصمة مديرية حبان باتجاه عزان .

واقتحمت قوات الجيش الوطني معسكر (الرمضة) سيئ الذكر واشد نقاط مليشيات الامارات تنكيلا بمواطني شبوة ويقع في مديرية حبان جنوب شرق عتق.

وفي عزان تقدمت قوات الجيش الوطني في المديرية وطردت فلول الانفصاليين الذين شوهدوا وهم يفرون منها.

وسيطرت القوات على معسكر يتبع مليشيات النخبة في عزان دون قتال بعد ان اعلن المعسكر الولاء للشرعية.

*الامارات تنسحب

الى ذلك قالت مصادر اعلامية متطابقة ان الامارات انسحبت من بلحاف بشبوة حيث كانت تتخذ من المنطقة مقرا لقيادتها.

وذكرت المصادر ان قيادة القوات الإماراتية انسحبت من مقرها في بلحاف بشبوة وتتوجهت إلى محافظة حضرموت شرق اليمن.

*الوية النخبة تعلن الولاء للشرعية

وبالتزامن مع الانتصارات التي حققتها قوات الشرعية في شبوة اعلنت عدد من الوية النخبة الشبوانية الولاء للشرعية.

في بلحاف اعلن اللواء الأول نخبة شبوانية المدعوم إماراتيا في منشأة بلحاف ولاءه للحكومة اليمنية.

كما اعلنت اللواء الثالث التابع للنخبة (الصعيد) الولاء للشرعية وسلم معسكره دون قتال.

واعلن العميد سالم حنتوش قائد اللواء الثالث نخبة شبوانية الولاء للشرعية وسلم جميع معدات وسلاح المعسكر ،وهو قائد معسكر النخبة مفرق الصعيد.

‎وبحسب ماجمعه مأرب برس من معلومات فان في شبوة سبعة ألوية تابعة للنخبة وتمت السيطرة عليها وهي :

- اللواء الخامس ( العلم) نخبة ويقع في عاصمة المحافظة (عتق) وتم اسقاطه

- اللواء السابع نخبة( مرخة السفلى والعليا ونصاب ) وسيطرت عليه قوات الشرعية

- اللواء الثالث نخبة( الصعيد) سقط دون قتال

اللواء الثاني ( عزان ) سقط بيد الشرعية

-اللواء الأول ( بلحاف) وسلم دون مقاومة

- اللواء الرابع( عتق) واعلن الولاء للشرعية

- اللواء السادس( حراد ) اعلن ايضا الولاء