إحصائية مرعبة لإعداد الإصابات بمرض بحمى الضنك في تعز

الإثنين 26 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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سجَّلت السلطات الصحية في محافظة تعز اليمنية، أكثر من 1100 إصابة بحمى الضنك وحالة وفاة واحدة، منذ بداية 2019.

وقال نائب مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي في مكتب وزارة الصحة بتعز تيسير السامعي في تصريحات لوكالة "الأناضول"، إنّ مكتب الصحة في تعز رصد حتى اليوم الأحد، 1103 حالات إصابة بحمى الضنك وحالة وفاة واحدة منذ بداية العام 2019، لافتًا إلى أنّ 802 حالة تم التأكد منها بالفحص السريع.

وبالمقارنة بإحصائيات العام الماضي، هناك انخفاض كبير في عدد الحالات، حيث تم رصد 3170 حالة خلال الفترة ذاتها من العام 2018، منها 17 حالة وفاة، بحسب السامعي الذي أشار إلى أنّ هذا التحسُّن يعود إلى الجهود التي بذلها البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا وحمى الضنك في مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من تدهور حاد جراء الصراع المتفاقم، الذي أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربًا بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين.

وأدى القتال المشتعل باليمن في 30 جبهة، إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية العام 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو الماضي.