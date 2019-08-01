أول اجراء سعودي إماراتي لاحتواء أعمال العنف بالجنوب ووقف إطلاق النار

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نقل التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن إنه تم تشكيل لجنة بين السعودية ودولة الإمارات لتثبيت وقف إطلاق النار في محافظتي شبوة وأبين اليمنيتين.
ونقل التلفزيون والوكالة عن العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف قوله إن اللجنة ستبدأ العمل اليوم الاثنين.
وحثت حكومتا السعودية والإمارات في بيان مشترك كل الأطراف إلى التعاون مع اللجنة المشتركة لتحقيق فض الاشتباك وإعادة انتشار القوات في إطار المجهود العسكري لقوات التحالف.