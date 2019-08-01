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بعد 6 سنوات من الخطوبة.. شاهد زواج أصغر عريسين في مصر

الإثنين 26 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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بعد أن كانا أصغر خاطبين في مصر، أصبحا اليوم أصغر زوجين، فقد احتفلت مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية بزواج شمس (18) عاما وإيمان (15) عاما. بحسب صحيفة "اليوم السابع"

 

وكانت أثيرت ضجة كبيرة قبل 6 سنوات بعد إعلان نبأ خطوبتهما. وكان سن العريس شمس حينها لم يتعد 13 عاما وهو تلميذ في الصف الثاني إعدادي، أما العروس إيمان فكان عمرها 9 سنوات في الصف الثالث الابتدائي.

  

وقرر أهل العروسين شمس وإيمان، إتمام الزواج بعد أن أنهى العريس الشهادة الثانوية العامة، وأنهت العروس شهادة الإعدادية، .

  

وأشار أحد أقارب العروس إلى أن هناك علاقة شراكة في العمل بين والدي العريس والعروس، وهو ما دفعهما إلى الاتفاق على أن يكون هناك ارتباط أسري بين الاثنين بزواج أبنائهما، لضمان استمرار الشراكة.

 

وقبل 6 سنوات، ظهرت صور ومقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطفلين يرقصان على أنغام الموسيقى وسط الأهل والأصحاب، وأشار الناس لذلك على أنه أول خطوبة لطفلين لم يتجاوز عمرهما 13 عاما في مصر.

 

وتم تقديم عدة بلاغات من مراكز حقوقية مختلفة للنائب العام لإيقاف الزواج قبل 6 سنوات، والاعتراض على فكرة الخطوبة، كونهما أطفال ولم يبلغا السن القانوني، مما دفع الأسرتين إلى الإعلان أن ما حدث لا يتعدى الخطوبة فقط.

   
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