إجراء امريكي جديد.. حذف الاسم بالكامل من قائمة دول الشرق الأوسط

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ذكرت القناة العبرية السابعة، اليوم الأحد، أن الخارجية الأمريكية حذفت اسم السلطة الفلسطينية، من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط.
ودأبت الوزارة على تعريف دولة فلسطين بـ "الأراضي الفلسطينية"، ثم غيرتها إلى "أراضي السلطة الفلسطينية" قبل حذفها نهائيا، وفق القناة.
ويأتي ذلك بعد جهود بذلتها وزارة الخارجية الأمريكية لإزالة أي إشارة إلى كلمة "الأراضي المحتلة"، وأرسلت تعليمات إلى سفاراتها بالعالم للتقيد بأوامرها.
وقالت القناة إن اسم السلطة الفلسطينية بحد ذاته لم يعد موجودا على الموقع الخاص بالخارجية الأمريكية.