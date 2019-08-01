مأرب..بدء تأهيل 50 ضابطاً وصف من شرطة المحافظة في مجال العمليات الشرطية

الإثنين 26 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- مأرب

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دشن وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة والأمن اللواء الدكتور أحمد الموساي ومعه وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح اليوم في عاصمة المحافظة، دورة تأهيلية لعدد 50 ضابطاً وصف ضابط من منتسبي شرطة المحافظة ووحداتها الأمنية في مجال (العمليات الشرطية).

وخلال التدشين أكد وكيلا الداخلية والمحافظة أهمية إقامة مثل هذه الدورات التأهيلية لمنتسبي الشرطة والأمن في رفع مستوى الأداء وكفاءة منتسبي الأمن واحترافيتهم في مختلف المجالات الأمنية ، بما يساعد في تعزيز الأمن والاستقرار الذي تشهده محافظة مأرب.

وأشادا بالإنجازات الأمنية التي تحققها الأجهزة الأمنية بالمحافظة ويقظتها العالية واحترافيتها في الأداء، وخطط وبرامج قيادة الشرطة بالمحافظة من أجل رفع كفاءة منتسبيها واستكمال بناء شخصيتهم الأمنية والإدارية..

وأكدا الموساي ومفتاح استمرار دعم قيادة وزارة الداخلية والسلطة المحلية بالمحافظة لكافة البرامج والخطط الهادفة إلى الارتقاء بالمؤسسات الأمنية والشرطية بالمحافظة وكفاءة منتسبيها.

وكان مدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني قد أشار في كلمته الترحيبية إلى أن هذه الدورة هي واحدة من سلسلة دورات تأهيلية تستهدف 200 ضابط وصف ضابط من منتسبي شرطة المحافظة ووحداتها الأمنية المختلفة لرفع كفاءتهم في مجال العمليات الشرطية والأداء الإداري وإعداد ورفع التقارير والسجلات والإحصاءات ، والتخطيط العلمي السليم لتعزيز الحالة الأمنية في المحافظة.

وحث المداني المتدربين على الاستفادة القصوى من الدورة التدريبية وتطبيق ما يتلقوه من معارف ومعلومات ومهارات في الواقع العملي.