«الحوثيون» يقصفون بالمدفعية الثقيلة والدبابات إحدى المؤسسات الطبية الهامة بـ«الحديدة»

الإثنين 26 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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جددت ميليشيات الحوثي الانقلابية،اليوم الأحد، قصفها بالمدفعية الثقيلة والدبابات على المؤسسات الطبية في مدينة الحديدة، بالتزامن مع استمرار تصعيدها واستهدافها مواقع القوات المشتركة في مديريتي حيس والتحيتا وضواحي الحديدة غرب اليمن.

وذكر مصدر عسكري ميداني أن الميليشيات الحوثية، قصفت مستشفى 22 مايو وسط مدينة الحديدة مستخدمة مدفعية الدبابات وقذائف الهاون الثقيل.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن المصدر، أن القذائف سقطت على مبنى المستشفى ودمرت أجزاء واسعة منه وخلفت أضراراً كبيرة بالمبنى.

وأشار إلى أن هذا القصف يعد مؤشراً خطيراً على التصعيد الإرهابي الذي تنتهجه الميليشيات الحوثية وبالأساليب الإيرانية التي تتعمد قصف واستهداف المنشآت الطبية والموسسات الحكومية والمصانع في سعي منها لتدمير البنية التحيتة في الحديدة.

في ذات السياق، كثفت ميليشيات الحوثي، قصفها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع القوات المشتركة في مديريتي حيس والتحيتا وضواحي مدينة الحديدة.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية، خروقاتها المستمر للهدنة في محافظة الحديدة، وتستهدف بقصفها المدفعي الأحياء السكنية في المحافظة بشكل عشوائي، ما يتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بينهم نساء وأطفال، علاوة على الحاق أضرار جسمية بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

وتفاقمت الأوضاع الصحية والخدمة جنوب الحديدة، وذلك تزامناً مع الانتهاكات الحوثية بحق أبناء المديريات الجنوبية للمحافظة.