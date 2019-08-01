مأرب.. اعتقال قيادي حوثي بارز كان في طريقه الى صنعاء

الأحد 25 أغسطس-آب 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة مأرب، اليوم الأحد 25 اغسطس/آب، القبض على قيادي في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية.

ونقلت صحيفة "الصحوة" الالكترونية عن مصادر أمنية في مأرب قولها أنه تم القبض على القيادي الحوثي يحيى بن حسين الديلمي في إحدى النقاط المنتشرة على الطريق المؤدي إلى صنعاء.

ولم تتمكن الصحيفة من الحصول على تفاصيل أكثر حول العملية.

وتتنقل مليشيا الحوثي وقياداتها بهويات مزورة إلى خارج البلاد وكذا التنقل الداخلي بين المحافظات اليمنية.