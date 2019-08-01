التحالف يعلن عن استهداف الحوثيين للسعودية بـ6 صواريخ باليستية

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الأحد 25 اغسطس/آب، اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون تجاه المملكة العربية السعودية.
وقال المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت، مساء اليوم الأحد، من اعتراض وتدمير 6 صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صعدة في محاولة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة جازان.
وأوضح العقيد المالكي أن استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالطائرات بدون طيار وكذاك الصواريخ البالستية يعكس حجم الخسائر بمقاتليها وعتادها في ظل استمرار العمليات العسكرية في عمق محافظة صعدة بدعم من التحالف وكافة المحاور الأخرى.
وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذه الأعمال العدائية والإرهابية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.