شابة سعودية تشعل تويتر.. وهي تقود سيارتها - شاهد بالفيديو

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أثارت سيدة سعودية جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت مقطع فيديو يظهرها تحمل رضيعها أثناء قيادة السيارة.
وأثار المقطع استنكار الناشطين لما في ذلك من تعريض حياة الرضيع للخطر.
وقام شخص كان يجلس بجوار السيدة بتصوير المقطع، بينما أرفقت السيدة بالفيديو عبارة: "مستوعبين، أقود وهو بحضني، أمشيه بكيفي".
ويمنع نظام المرور في المملكة جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات في المقاعد الأمامية أو بين أحضان قائد المركبة، ويعرض مرتكبها لمخالفة تتراوح بين 150 ريالا و300 ريال (40-80 دولارا).
ولا تزال قيادة المرأة للسيارة تثير جدلا في المملكة التي اعتمدت منعها من القيادة لعقود طويلة بدعوى حرمتها، قبل أن تسمح مؤخرا باستخراج رخص قيادة للسيدات.