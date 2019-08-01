عاجل: وزير في الحكومة الشرعية يكشف عن 3 محاولات انقلابية دبرتها الإمارات لتصفية الدولة اليمنية

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قال وزير النقل في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، صالح الجبواني، اليوم الأحد 25 اغسطس/آب، ان ”الإمارات كان لها أجنداتها الخاصة منذ أن جاءت إلى اليمن ضمن التحالف“.
وأشار ”الجبواني“ في مقابلة تبث الآن (8:مساء) على قناة اليمن الفصائية، الى ان ”الإمارات استغلت الغطاء السياسي للدولة اليمنية لتنفيذ مشروعها في جنوب اليمن“.
وكشف الوزير عن ”ثلاث محاولات انقلابية قامت بها الإمارات لتصفية الدولة في جنوب اليمن“.
وأكد ان دولة الإمارات ”تريد السيطرة على منابع الثروة وسواحل اليمن لتتحكم بالمشهد كله“.
يتبع..