الحوثيون يعينون محافظا للبنك المركزي.. هل وافق ”غريفيث“ على استقلال قرارهم المصرفي؟

الأحد 25 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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عينت سلطات الحوثي الانقلابية، الأحد 25 اغسطس/آب، محافظا للبنك المركزي، بعد يومين من مغادرة المبعوث الأممي الى اليمن مارتن غريفيث، صنعاء وللقائه بقيادات جماعة الحوثي.

وقالت وكالة ”سبأ“ بنسختها الحوثية ان رئيس ما يسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى“، عين ”رشيد عبود شريان أبو لحوم“ محافظا للبنك المركزي اليمني.

والخميس المنصرم 22 اغسطس/آب، غادر المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، صنعاء، بعد زيارة زيارة استمرت يوماً واحداً التقى خلالها بقيادات في جماعة الحوثي.

وحينها، قال مصدر مقرب من الجماعة، لوكالة ”الأناضول“ إن "غريفيث" غادر صنعاء، بعد لقاءات بقيادات الحوثيين الذين طرحوا عليه بعض المطالب.

وأكد المصدر، أن الحوثيين "طالبوا باستقلال قرارهم المصرفي على ضوء التطورات في عدن"، في إشارة إلى سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على مفاصل العاصمة المؤقتة.

وتساءل مراقبون تحدثوا لـ”مأرب برس“، ما ان كانت تلك الخطوة الحوثية تمت بضوء أخضر من الأمم المتحدة، وهل وافق المجتمع الدولي على طلب الحوثيين لغريفيث باستقلال قرارهم المصرفي؟

يذكر ان الرئيس سبق وأن نقل مقر البنك المركزي الى العاصمة المؤقتة عدن، ويشغل حاليا منصب المحافظ القيادي المؤتمري حافظ فاخر معياد.