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مؤامرة على السعودية .. ينفي تفاصيلها د عبدالله النفيسي

الأحد 25 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مارب
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نفى المفكر واستاذ العلوم السياسية الكويتي، الدكتور عبد الله النفيسي، صحة مقالة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوبة له بشأن مؤامرة تتعلق بالسعودية.

وقال النفيسي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: "يتم تداول مقاله ممهورة باسمي حول مؤامره تحاك ضد السعوديه منذ سنوات، وتتشكل من خمس مراحل.. أود أن أنفي مسؤوليتي عن هذه المقاله، فأنا مسؤول فقط عمّا أنشره مباشرةً في حسابي هذا الوحيد في تويتر.. ولذا اقتضى التنويه".

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