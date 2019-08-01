خلطة سحرية لمنع تساقط الشعر بشكل نهائي

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وصفة طبية للنساء
جربى أن تضيفى إلى الشامبو المفضل لديك هذه المكونات البسيطة فهى متوفرة فى كل منزل.
المكونات :
عشر نقط من زيت الروزماري
عشر نقط من زيت الليمون
الشامبو العادى الذى تستخدمينه
كبسولتان من فيتامين " أ" و هو ضرورى لنمو الشعر و القضاء على التساقط.
طريقة التحضير:
أضيفي إلى زجاجة الشامبو كبسولتان من فيتامين "أ" و نقط زيت الليمون و روز مارى ثم رجي الزجاجة جيدا لتتأكدي من خلط المكونات.
طريقة الاستخدام:
ضعي الشامبو على الشعر المبلل و أتركيه عشر دقائق ثم أشطفيه جيدا.