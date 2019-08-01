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خلطة سحرية لمنع تساقط الشعر بشكل نهائي

الأحد 25 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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وصفة طبية للنساء

جربى أن تضيفى إلى الشامبو المفضل لديك هذه المكونات البسيطة فهى متوفرة فى كل منزل.

المكونات :

عشر نقط من زيت الروزماري

عشر نقط من زيت الليمون

الشامبو العادى الذى تستخدمينه

كبسولتان من فيتامين " أ" و هو ضرورى لنمو الشعر و القضاء على التساقط.

طريقة التحضير:

أضيفي إلى زجاجة الشامبو كبسولتان من فيتامين "أ" و نقط زيت الليمون و روز مارى ثم رجي الزجاجة جيدا لتتأكدي من خلط المكونات.

طريقة الاستخدام:

ضعي الشامبو على الشعر المبلل و أتركيه عشر دقائق ثم أشطفيه جيدا.

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