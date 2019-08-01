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عاجل: رئيس الوزراء يصل شبوة

الأحد 25 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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وصل رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، قبل قليل: 6 مساء اليوم الأحد، الى محافظة شبوة (شرقي اليمن). 

وقالت مصادر في رئاسة الوزراء لـ”مأرب برس“، ان ‏دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وصل إلى محافظة شبوة. 

وأكدت المصادر ان ”هذا الزيارة الهامة تأتي بعد تمرد مليشيات الانتقالي الانقلابية المدعومة من الإمارات والمحاولة الفاشلة للسيطرة على مؤسسات الدولة“.

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