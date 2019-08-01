شابة سعودية تشعل تويتر.. وهي تقود سيارتها - شاهد بالفيديو عاجل: وزير في الحكومة الشرعية يكشف عن 3 محاولات انقلابية دبرتها الإمارات لتصفية الدولة اليمنية الحوثيون يعينون محافظا للبنك المركزي.. هل وافق ”غريفيث“ على استقلال قرارهم المصرفي؟ مؤامرة على السعودية .. ينفي تفاصيلها د عبدالله النفيسي 500 شركة سعودية تستعد لإعلان إفلاسها أمام محاكم المملكة لهذه الأسباب تجنبوا شرب الماء من الزجاجات البلاستيكية خلطة سحرية لمنع تساقط الشعر بشكل نهائي عاجل: رئيس الوزراء يصل شبوة غرامة قطرية كبيرة على الإمارات .. لهذا السبب ؟ مصرع عروسين بعد دقائق من زواجهما .. حادث مأساوي
وصل رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك، قبل قليل: 6 مساء اليوم الأحد، الى محافظة شبوة (شرقي اليمن).
وقالت مصادر في رئاسة الوزراء لـ”مأرب برس“، ان دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وصل إلى محافظة شبوة.
وأكدت المصادر ان ”هذا الزيارة الهامة تأتي بعد تمرد مليشيات الانتقالي الانقلابية المدعومة من الإمارات والمحاولة الفاشلة للسيطرة على مؤسسات الدولة“.