مصرع عروسين بعد دقائق من زواجهما .. حادث مأساوي

الأحد 25 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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لقي زوجان مصرعهما إثر تعرضهما لحادث سير مروع وقع بعد دقائق قليلة من زواجهما.

وكان الزوجان في طريقهما بموقف سيارات تابع للمحكمة، التي عقدا فيها قرانهما، حيث اصطدمت سياراتهما بشكل مروع بشاحنة صغيرة.

ولفظ هارلي مورجان "19 عامًا"، وزوجته ريانون بودرو "20 عامًا"، أنفاسهما الأخيرة بعد دقائق قليلة من عقد قرانهما بمحكمة في بلدة أورانج القريبة من مدينة بومونت في ولاية تكساس الأمريكية.

ونقل موقع شبكة "CNN" عن إدارة شرطة أورانج، في بيان، أن العروسين لقيا حتفهما بعد خروجهما من موقف السيارات التابع للمحكمة حيث اصطدمت شاحنة صغيرة بسياراتهما.

وأضافت: "المؤسف أيضًا أن والدتي العروسين كانتا شاهدتين على الحادث الأليم".

وقالت أم العريس، كينيا: "شاهدت ابني يموت أمام عيني.. لا تزال آثار دمائه في يدي، لأنني كنت أبذل قصارى جهدي لإخراجه من السيارة".

وأضافت: "سيظل هذا المشهد راسخا في أذهاني طوال حياتي.. لن أنساه أبدا".

ويقوم حاليًا قسم الأبحاث التابع لإدارة شرطة أورانج بالتحقيق في الحادث، الذي خلف كذلك إصابة سائق الشاحنة.