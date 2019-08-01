من مقر إقامته في أبو ظبي.. ”أحمد علي عبدالله صالح“ يفاجئ ”الإمارات“ بتصريح جريء عن ”الوحدة اليمنية“ ويؤكد ”حان الوقت للترفع على كل الجراحات“

الأحد 25 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال أحمد علي عبدالله صالح، نجل الرئيس الراحل علي صالح، السبت 24 اغسطس/آب ان ”حزب المؤتمر قاد التحوُّلات الكبرى، وصنع الإنجازات العظيمة التي لا ينكرها إلاّ جاحد أو أعمى بصيرة“.

وفي مقدمة انحازات ”المؤتمر“ بحسب نجل ”صالح“ المقيم في الامارات ”الوحدة اليمنية“ التي قال ان ”كل المؤتمريين وكل وطني غيور وشريف يفخرُ بها، وسيظلون، ومعهم كل الشرفاء والخيرين في الوطن، مدافعين عنها ومنتصرين لها“.

وفي تهنئة بعثها من مقر إقامته في ”أبو ظبي“ الى المؤتمريين بمناسبة حلول الذِّكرى ال 37 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام قال ”أحمد علي“ ان ”المؤتمر سيظل وفيا ومتمسكا بالثورة والجمهورية والديمقراطية والوحدة، والتي قدَّم خيرة رجاله وقياداته في سبيل الدفاع عنها، وفي مقدمتهم الشهيد المؤسِّس الزعيم علي عبد الله صالح، ورفيق دربه الأمين الشهيد عارف الزوكا“.

وأضاف: ”حان الوقت لأن يترفع الجميع على كل الجراحات والمصالح الأنانية للخروج باليمن إلى بر الأمان، وفي ذلك مصلحة للجميع“، مشيرا الى ان ”المؤتمر طيلة 3 عقود، جسد حرصه على إقامة أوثق علاقات الإخاء والتعاون والتعايش والسلام مع الأشقاء والجيران“.

وتأتي تصريحات نجل صالح الأكبر والمقيم في ”أبو ظبي“، عن الوحدة ومسؤولية الحفاظ عليها، في ذات الوقت الذي تتعرض فيه ”الوحدة اليمنية“ لأبشع وأقذر مؤامرة تديرها وتمولها وترعاها دولة الإمارات العربية.