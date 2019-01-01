تحذير سعودي غير مسبوق للامارات ومطالبتها بالرحيل اذا عجزت عن تنفيذ هذا الأمر في اليمن

الأحد 25 أغسطس-آب 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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حذر كاتب ومحلل سياسي سعودي، اليوم الاحد ،دولة الامارات، وطالبها بالابتعاد عن كل ما يقلق المملكة في اليمن.

وقال السياسي السعودي سليمان العقيلي مخاطبا الامارات : «نوصي الاشقاء الاعزاء في ابوظبي .. بان يبعدوا انفسهم عن كل ما يقلق شقيقتهم الكبرى السعودية خاصة في الفضاء اليمني، الذي يمثل خاصرة الامن القومي السعودي».

واضاف العقيلي في تغريدة تابعها مأرب برس على حسابه في تويتر قبل قليل:« اذا كانوا - ويقصد الاماراتيين- غير قادرين في السيطرة على حركة حلفائهم المحليين (في اشارة للانفصاليين) فان الرحيل عن الميدان يمثل افضل خدمة للعلاقات السعودية الاماراتية» في اشارة الى اعفاء الامارات من مشاركتها في التحالف التي تقوده السعودية في اليمن.

والسبت قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات إن ”التحالف السعودي الإماراتي ضرورة استراتيجية في ظل التحديات المحيطة،واليمن مثال واضح“.

واضاف قرقاش على تويتر ”من واقع علاقتنا الاستراتيجية مع السعودية الشقيقة فهي التي تقرر استمرار دورنا في مساندة الاستقرار في اليمن ضمن التحالف العربي من عدمه، ارتباطنا بالرياض وجودي واكثر شمولا وخاصة في الظروف الصعبة المحيطة وعلى ضوء قناعتنا الراسخة بدور الرياض المحوري والقيادي“.

وحديث قرقاش يأتي بالتزامن مع تصعيد حكومي غير مسبوق ضد الامارات بعد تورط الاخيرة في دعم المليشيات الانفالصية في عدن وابين وشبوة.

وتجاوز التصعيد الحكومي اتهام الامارات بدعم الانفصاليين الى المطالبة باعفائها من التحالف العربي في اليمن.