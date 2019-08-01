تحذيرا أمريكيا للامارات من ”اللعب بالنار في جنوب اليمن“

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قال السفير الأمريكي الأسبق لدى اليمن، جيرالد فيرستاين، الأحد 25 اغسطس/آب، إن دولة الإمارات ”تعلب بالنار في جنوب اليمن“، محذراً من ”خطر تقسيم اليمن وتفتيته“.
وأكد ”فيرستاين“ الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس معهد الشرق الأوسط بواشنطن، أنه ”ليس كل المحافظات الجنوبية ترغب في العودة إلى وضع ما قبل عام 1990“.
وجاء تصريح فيرستاين، في تعليق على بيان نشرته الباحثة البريطانية "إليزابيث كيندال" منسوب لأحد الوجاهات الكبيرة في محافظة المهرة، شرقي اليمن، يدعو فيه أبناء المهرة إلى النفير وحمل السلاح لمواجهة "مليشيات الانتقالي" التي انقلبت على الشرعية ولحماية المهرة من أتباعهم.
وقال ”فيرستاين“: ”خطر تقسيم اليمن وتفتته أصبح قائماً، الإمارات العربية تلعب بالنار“.
وفي منتصف أغسطس الجاري حملت الحكومة اليمنية "المجلس الانتقالي الجنوبي" والإمارات مسؤولية " الانقلاب" على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن، وطالبت في بيان الإمارات بسحب ووقف دعمها العسكري لتلك “المجموعات المتمردة بشكل كامل وفوري.