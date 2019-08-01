قبائل ”أبين“ تعلن النفير العام لمواجهة ”مرتزقة الإمارات“

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أعلنت قبائل محافظة أبين (جنوب اليمن)، اليوم الأحد 25 اغسطس/آب، النفير العام لمواجهة قوات ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ المدعوم من الإمارات.
وقال رئيس اللقاء التشاوري لقبائل أبين، الشيخ "وليد الفضلي"، فجر الأحد، إن أبين "لن تقبل الإذلال والتعسف أو التهميش، وهي صانعة الانتصارات".
ودعا في بيان له، إلى مواجهة ما وصفهم "مرتزقة الإمارات"، وقطع الطريق وخطوط الإمداد عنهم، في إشارة إلى ميليشيات "الحزام الأمني" التابعة لما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من أبوظبي.
وأشار شيخ مشائخ أبين إلى أنهم "قدموا خيرة رجالهم في مواجهة الحوثي، ومكافحة الإرهاب، وتثبيت أركان الدولة"، مؤكدا أنهم لن يقبلوا بـ"جحافل الارتزاق".
وأردف قائلا: "لسنا من يداس علينا، ولن تكون أبين جسورا للمرتزقة ومن على شاكلتهم".
وحث الشيخ "الفضلي" قبائل أبين على "الضرب بيد من حديد كل تلك الجحافل التي تحاول إذلال أبين ورجالها".
وسيطر الانفصاليون المدعومون من الإمارات في وقت سابق هذا الشهر على مدينة عدن الساحلية المقر المؤقت للحكومة المدعومة من السعودية، ووسعوا الأسبوع الماضي سيطرتهم لتشمل محافظة أبين المجاورة.