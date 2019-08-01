اعلان جديد من قوات التحالف

الأحد 25 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن التحالف العربي، اليوم الأحد ، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقها المليشيات الانقلابية على المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الأحد، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين.

واشارً إلى أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف وراءها، كما أن استمرار تبنيها للنجاحات الوهمية عبر إعلامها المضلل يؤكد حجم الخسائر التي تتلقاها وحالة السخط الشعبي تجاهها.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

يأتي هذا بعد ساعات من إعلان التحالف العربي إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها مليشيات الحوثي الانقلابية باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط وجازان امس السبت.