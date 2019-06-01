آخر مستجدات معركة شبوة : القتال ينتقل خارج عتق والقوات الحكومية تتقدم في مديرتين .. مليشيات انفصالية هاجمت المدخل الشرقي لـ عتق ولاقت مصيرا مؤلما

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واصلت قوات الجيش الوطني والأمن، اليوم الأحد، تطهير مناطق محافظة شبوة (شرق اليمن) من مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي .
وقالت مصادر عسكرية في المحافظة إن قوات الجيش والامن أحرزت تقدما كبيرا شرقا وشوهدت فلول المليشيات الانفصالية المعززة بمليشيات الحزام الأمني تتراجع نحو مفرق الصعيد.
وتمكنت القوات من تطهير تبة الإذاعة وقرية خمر، وسيطرت على نقطة العكف المدخل الجنوبي لمدينة عتق بإتجاه مفرق الصعيد .
وسيطر الجيش على نقطة "العكف" شرق عتق وتعتبر أخر النقاط التي كانت خاضعة لسيطرة النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، وتوجه عقب السيطرة عليها نحو "مفرق الصعيد"
ونقل مأرب برس عن المصادر قولها ان قوات الجيش والأمن تقدمت صوب الجيوب المتبقية في مديريات نصاب ومرخة لاستكمال تطهيرها من مليشيات الانتقالي الانقلابية.
الى ذلك احبطت قوات الجيش والأمن محاولة لمليشيات الانتقالي للسيطرة على تبة الارسال في المدخل الشرقي لمدينة عتق وأسرت عدد من المهاجمين .
وقالت المصادر ان القوات الحكومية فرضت سيطرتها التامة على الموقع بعد فرار المهاجمين وشنت هجوما عكسيا وتتقدم نحو مواقعهم .
وفي غرب المحافظة تواصل قوات الجيش والأمن اسقاط مواقع المليشيات في مديريتي نصاب ومرخة وهي آخر مواقعهم باتجاه بيحان .