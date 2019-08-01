أخبار سارة من أبين .. خنق ومحاصرة الانفصاليين في «لودر» وقطع أهم خطوط امداد لهم والقبائل تنصب كمينا مباغتا في «المحفد» سقط فيه العشرات

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افادت مصادر ميدانية اليوم الاحد بأن قوات الشرعية والقبائل تحشد وتفرض حصارا على معسكر تابع لمليشيا الحزام الامني ،يقع بمنطقة عكد غرب مودية في لودر محافظة أبين (جنوبي اليمن).
وتوقعت المصادر في حديث لمأرب برس ، سقوط المعسكر خلال ساعات ، اما بالقوة او استسلام افراده.
الى ذلك قالت المصادر ان القوات الحكومية تمكنت اليوم من قطع الطريق الدولي في ابين لمنع مرور اي تعزيزات للمليشيات الى عتق بشبوة.
وقطعت القوات الخاصة بقيادة العميد العوبان الخط الدولي ،من اتجاه العين وهو طريق امداد مهم لمليشيات الانتقالي.
وبحسب المصادر فقد نجحت قوات الشرعية في منع مرور التعزيزات الى عتق عاصمة محافظة شبوة.
غير بعيد، تعرضت تعزيزات عسكرية تابعة لمليشيات الانتقالي، امس السبت، لكمين محكم في مديرية المحفد بمحافظة أبين.
وقالت مصادر متطابقة ان تعزيزات تابعة للانتقالي تعرضت لكمين نصبه مسلحون قبليون، أثناء مرورها في منطقة المحفد، وكانت قادمة من العاصمة المؤقتة عدن ، في طريقها الى محافظة شبوة.
وسقط في الكمين عشرات القتلى والجرحى من مليشيات الانتقالي، إضافة الى تدمير عربات تابعة لهم.