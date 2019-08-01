قائد عسكري يتمرد على الشرعية وافراد اللواء ينقلبون عليه ويسجلون موقفا وطنيا

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رفض قائد عسكري موالي للشرعية توجيهات عليا بقطع خط امداد للانفصاليين في منطقة جحين بأبين (جنوبي اليمن) .
وقالت مصادر عسكرية لمأرب برس الاحد ان قائد اللواء 103 مشاة العميد علي القملي(وهو من ابناء الضالع) رفض توجيهات بقطع خط امداد لمليشيات الانتقالي من ابين الى شبوة.
وبحسب المصادر فان افراد اللواء الواقع في منطقة جحين بلودر أبين رفضوا ، تمرد قائد اللواء القملي ونفذوا التوجيهات القاضية بقطع خطوط إمداد مليشيات الانتقالي باتجاه شبوة.