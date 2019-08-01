مسؤول حكومي يتحدث عن تحرك رسمي للشرعية لردع تمرد «الانفصاليين»

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أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم السبت، مضي الحكومة الشرعية في ردع ما وصفه بـ"التمرد المسلح" للمجلس الانتقالي الانفصالي.
وقال الإرياني في تغريدتين على "تويتر": "سيتم التحرك في دوائر الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإطلاعهم على التطورات، التي تعمق الأزمة والمعاناة الإنسانية في اليمن والمطالبة باتخاذ الإجراءات الرادعة".
وحيا وزير الإعلام اليمني ما وصفه بـ"استبسال قيادة محافظة شبوة وكل ضباط وأفراد الجيش والأمن في محور عتق، والقبائل في التصدي لهجوم مليشيا المجلس الانتقالي وطرد عناصرها، وتمكنهم من تأمين المواقع الحيوية في مدينة عتق ومحافظة شبوة".
وكانت قوات الشرعية قد تمكنت من هزيمة مليشيا الانفصال في ”شبوة“ وطردهم من مدينة ”عتق“ بعد ساعات من المعارك، مع القوات الحكومية التي أحكمت سيطرتها على المدينة