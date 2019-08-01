13 معسكر ونقطة ومقر.. تعرف على كشف بالمعسكرات والنقاط والمقرات التي استولت عليها القوات الحكومية في ”شبوة“ واشنطن تعلن موقفها النهائي بشأن تمرد الإنتقالي«الانفصالي» تحرك حقوقي جديد لإدانة قرار «الحوثيين» بإعدام 30مختطفا عاجل: سقوط رابع معسكرات الانفصاليين في ”شبوة“ بيد القوات الحكومية شاهد بالصور.. هذا ماعثر عليه الجيش في مبنى ”المجلس الانتقالي“ بمدينة ”عتق“ بعد تطهيره بعد هزيمتهم في ”شبوة“.. مليشيا الانفصال تنسحب من ”أبين“ و”الكازمي“ يتحدث عن وساطة سعودية لماذا يظل يوفنتوس المرشح للفوز بالدوري الإيطالي للموسم التاسع تواليا؟ بأكثر من مليار يورو.. 11 لاعبا يشكلون أغلى تشكيلة في التاريخ بتوجيهات ملكية .. الحج العام المقبل بدون جواز سفر توجيهات عليا صارمة لقيادة محور ”شبوة“ بضرب مليشيا الانفصاليين بيد من حديد
أعلن مسؤول أمني رسمي، مساء السبت 24 اغسطس/آب، كشف بالنقاط والمواقع والمعسكرات والمؤسسات التي سيطرت عليها القوات الحكومية في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة (شرقي اليمن).
وهي كالتالي:
معسكر مره
معسكر ثماد
معسكر الشهداء
معسكر الكريبية
مقر مليشيات الانتقالي بعتق
وأكد المتحدث الرسمي لقوات الأمن الخاصة في عدن ولحج وابين، وضاح سالم فارع، ان ”العاصمة عتق باتت مؤمنة تماما، وتطبق قوات الجيش الوطني والأمن بمحافظة شبوة السيطرة عليها بشكل تام وجاري التعامل مع كافة الجيوب في كافة أرجاء شبوة“.
بدوره، أكد محافظ محافظة شبوة محمد بن عديو بان ”قوات الجيش الوطني والامن في شبوة هي الذراع التي تحمي الممتلكات العامة والخاصة وضمانة سلامة كل المواطنين ومن ضمنها منازل قيادات النخبة والمجلس الانتقالي واعضاءهم“.