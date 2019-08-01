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13 معسكر ونقطة ومقر.. تعرف على كشف بالمعسكرات والنقاط والمقرات التي استولت عليها القوات الحكومية في ”شبوة“

السبت 24 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أعلن مسؤول أمني رسمي، مساء السبت 24 اغسطس/آب، كشف بالنقاط والمواقع والمعسكرات والمؤسسات التي سيطرت عليها القوات الحكومية في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة (شرقي اليمن).

وهي كالتالي:

معسكر مره
معسكر ثماد
معسكر الشهداء
معسكر الكريبية
مقر مليشيات الانتقالي بعتق

r />نقطة الكهرباء
نقطة المصينعة والمعهد السويدا الذي يعتبر إمداد النقطة
مبنى الاذاعة
مكتب الصناعة والتجارة
مكتب اراضي وعقارات الدولة
مكتب المالية
المؤسسة الاقتصادية
مكتب الموصلات

وأكد المتحدث الرسمي لقوات الأمن الخاصة في عدن ولحج وابين، وضاح سالم فارع، ان ”العاصمة عتق باتت مؤمنة تماما، وتطبق قوات الجيش الوطني والأمن بمحافظة شبوة السيطرة عليها بشكل تام وجاري التعامل مع كافة الجيوب في كافة أرجاء شبوة“.

بدوره، أكد محافظ محافظة شبوة محمد بن عديو بان ”قوات الجيش الوطني والامن في شبوة هي الذراع التي تحمي الممتلكات العامة والخاصة وضمانة سلامة كل المواطنين ومن ضمنها منازل قيادات النخبة والمجلس الانتقالي واعضاءهم“.

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