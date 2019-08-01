مسؤول حكومي يكشف عن الأسباب التي دفعت «الشرعية» لإتخاذ قرار رفض الحوار مع وفد الانفصاليين بـ«جدة»

السبت 24 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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كشف مسؤول يمني اليوم السبت الأسباب التي دفعت الحكومة الشرعية اتخاذ قرار رفض الحوار مع وفد ما يسمى المجلس الانتقالي الانفصالي في جدة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك"الروسية قولة إن "قرار عدم المشاركة في الحوار الذي دعت له دول التحالف في جدة اتخذته قوى نافذة على الرئيس هادي، حيث رأت تلك القوى أن الحوار ليس لصالحها وستخسر".

وأضاف المصدر أن "القوة النافذة والتي تتحكم بالقرار رأت أنه في حال إشراك قوى سياسية جديدة مؤيدة للشرعية مثل المجلس الانتقالي الجنوبي سوف ينتقص أو يقلل من نفوذها وسطوتها السياسية والتجارية كثير، ولهذا رفضت الحوار".

وتابع المصدر "بعد سيطرة الانتقالي على عدن وأبين تغيرت موازين القوى على الأرض في غير صالح الشرعية، الأمر الذي يعني أن الانتقالي سوف يفرض رؤيته في الحوار".

وأشار المصدر إلى أن الموازين تغيرت بعض الشيء وتعدلت قليلا لصالح الشرعية بعد معركة شبوة وخسارة الانتقالي.

وأكد المصدر أن "هناك ضغوط إقليمية ودولية على الشرعية لاستئناف الحوار، وربما يحدث هذا بعد تحقيق قوات الشرعية بعض المكاسب على الأرض ما يؤهلها لمركز تفاوضي قوي".