مسؤول حكومي يكشف عن الأسباب التي دفعت «الشرعية» لإتخاذ قرار رفض الحوار مع وفد الانفصاليين بـ«جدة» واشنطن تعلن موقفها النهائي بشأن تمرد الإنتقالي«الانفصالي» تحرك حقوقي جديد لإدانة قرار «الحوثيين» بإعدام 30مختطفا عاجل: سقوط رابع معسكرات الانفصاليين في ”شبوة“ بيد القوات الحكومية شاهد بالصور.. هذا ماعثر عليه الجيش في مبنى ”المجلس الانتقالي“ بمدينة ”عتق“ بعد تطهيره بعد هزيمتهم في ”شبوة“.. مليشيا الانفصال تنسحب من ”أبين“ و”الكازمي“ يتحدث عن وساطة سعودية لماذا يظل يوفنتوس المرشح للفوز بالدوري الإيطالي للموسم التاسع تواليا؟ بأكثر من مليار يورو.. 11 لاعبا يشكلون أغلى تشكيلة في التاريخ بتوجيهات ملكية .. الحج العام المقبل بدون جواز سفر توجيهات عليا صارمة لقيادة محور ”شبوة“ بضرب مليشيا الانفصاليين بيد من حديد
كشف مسؤول يمني اليوم السبت الأسباب التي دفعت الحكومة الشرعية اتخاذ قرار رفض الحوار مع وفد ما يسمى المجلس الانتقالي الانفصالي في جدة.
ونقلت وكالة "سبوتنيك"الروسية قولة إن "قرار عدم المشاركة في الحوار الذي دعت له دول التحالف في جدة اتخذته قوى نافذة على الرئيس هادي، حيث رأت تلك القوى أن الحوار ليس لصالحها وستخسر".
وأضاف المصدر أن "القوة النافذة والتي تتحكم بالقرار رأت أنه في حال إشراك قوى سياسية جديدة مؤيدة للشرعية مثل المجلس الانتقالي الجنوبي سوف ينتقص أو يقلل من نفوذها وسطوتها السياسية والتجارية كثير، ولهذا رفضت الحوار".
وتابع المصدر "بعد سيطرة الانتقالي على عدن وأبين تغيرت موازين القوى على الأرض في غير صالح الشرعية، الأمر الذي يعني أن الانتقالي سوف يفرض رؤيته في الحوار".
وأشار المصدر إلى أن الموازين تغيرت بعض الشيء وتعدلت قليلا لصالح الشرعية بعد معركة شبوة وخسارة الانتقالي.
وأكد المصدر أن "هناك ضغوط إقليمية ودولية على الشرعية لاستئناف الحوار، وربما يحدث هذا بعد تحقيق قوات الشرعية بعض المكاسب على الأرض ما يؤهلها لمركز تفاوضي قوي".