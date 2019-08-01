واشنطن تعلن موقفها النهائي بشأن تمرد الإنتقالي«الانفصالي»

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استنكرت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت 24 اغسطس 2019 م أعمال العنف الأخيرة التي شهدها جنوب اليمن، وما تلاها من استيلاء بالقوة على مؤسسات الحكومة الشرعية ومنشآتها العسكرية.
وأكدت الولايات المتحدة أنها تدعم الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً، وتؤيد جهودها نحو الشمولية ووحدة اليمن لكل اليمنيين.
وقال متحدث باسم الحكومة الأميركية في تصريحات صحفية نقلتها«الشرق الأوسط»، إن بلاده «تدعم حكومة الجمهورية اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً».
وأضاف: «نستنكر أعمال العنف الأخيرة في جنوب اليمن، والاستيلاء على المؤسسات الحكومية والمنشآت العسكرية».
وشدد المتحدث باسم الحكومة الأميركية على أن «الولايات المتحدة تدعم وتؤيد جهود الحكومة الشرعية اليمنية نحو الشمولية ويمن موحد لجميع اليمنيين».
ويأتي هذا الموقف الأمريكي بعد مواقف دولية أخرى مؤيدة للحكومة اليمنية وترفض ماقامت به مليشيا الانتقالي الاماراتي في عدن ومحافظات أبين وشبوة.
وسيطرت مليشيا الانتقالي الاماراتي على العاصمة عدن، ومؤسسات الدولة فيها قبيل عيد الأضحى المبارك بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية، واعتبرت الحكومة اليمنية ماحدث انقلاباً على الشرعية بدعم إماراتي.