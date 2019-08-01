بأكثر من مليار يورو.. 11 لاعبا يشكلون أغلى تشكيلة في التاريخ

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رصدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، قائمة مكونة من 11 لاعبا يمثلون أغلى تشكيلة في تاريخ كرة القدم، وجاء على رأسهم البرازيلي "نيمار"، والذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل 222 مليون يورو.
وضمت القائمة من باريس سان جيرمان أيضاً، النجم الفرنسي الشاب "كيليان مبابي" الذي انتقل من موناكو، مقابل 180 مليون يورو.
وهناك أغلى لاعب خط وسط، الفرنسي "بول بوغبا"، الذي بلغت قيمة صفقة انتقاله من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، 105 ملايين يورو.
بينما أغلى مدافع في العالم، الإنجليزي "هاري ماغواير"، الذي انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى مانشستر يونايتد قادما من ليستر سيتي، مقابل نحو 88 مليون يورو، وأغلى حارس مرمى، هو الدولي الإسباني "كيبا"، الذي تعاقد معه تشيلسي الإنجليزي قادماً من أتلتيك بيلباو الإسباني، مقابل 80 مليون يورو.
وضمت التشكيلة أيضا كلا من، متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي، اللاعب الإسباني "رودي"، الذي بلغت تكلفة التعاقد معه 70 مليون يورو، ونجمي برشلونة الإسباني، البرازيلي "فيليب كوتينيو" والهولندي "فرينكي دي يونغ"، الذي تعاقد معهما مقابل 145 مليون يورو و75 مليون يورو، على الترتيب.
والمدافعون الهولندي "فرغيل فان دايك" الذي كلف خزينة ليفربول الإنجليزي، مبلغ 80 مليون يورو، والإنجليزي "كايل ولكر" الذي ضمه مانشستر سيتي الإنجليزي، مقابل 53 مليون يورو، والفرنسي "لوكاس هيرنانديز" المنتقل حديثاً إلى بايرن ميونخ الألماني، مقابل 80 مليون يورو.