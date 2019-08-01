توجيهات عليا صارمة لقيادة محور ”شبوة“ بضرب مليشيا الانفصاليين بيد من حديد

السبت 24 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أصدرت رئاسة هيئة الأركان العامة، اليوم السبت 24 اغسطس/آب، توجيهات صارمة لقيادة محور شبوة بالضرب بيد من حديد لمواجهة مليشيا ”النخبة الشبوانية“ التابعة لما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“.

كان ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن عبدالله النخعي، اليوم، مع قائد محور شبوة العميد عزيز العتيقي وقادة الوحدات والتشكيلات العسكرية المختلفة للاطلاع على مستجدات الأوضاع بمدينة عتق عقب دحر ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي التي شنت هجوما همجيا على المحافظة قبل ان يتم دحرها وتطهيرها من عناصر الميليشيا التخريبية المتمردة.

وشدد رئيس الأركان على مزيدا من اليقظة وترتيب الصفوف لمواجهة المتربصين بأمن واستقرار المحافظة والضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب.

وأشاد ببسالة وتضحيات الضباط والصف والجنود وأبناء محافظة شبوة الذين كانوا يدا واحدة الى جوار ابطال الجيش الوطني في التصدي لميليشيا ما يسمى المجلس الانتقالي والتي تعمل جاهدة على خدمة ميليشيا الحوثي في محاولة ارباك معركة اليمن الوطنية لمواجهة ميليشيا الحوثي الكهنوتية.

وأكد اللواء النخعي ان القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي تتابع المستجدات في شبوة أولا بأول.. مؤكدا ان النصر حليف اليمنيين في مواجهة القوى الكهنوتية والمناطقية المأفونة.

كما حمل رئيس الأركان كل من قائد محور شبوة وقادة الوحدات العسكرية نقل تحيات فخامة رئيس الجمهورية للضباط والصف والجنود في ميادين الشرف والبطولة الذين يسطرون بتضحياتهم أروع ملاحم النصر والفداء في سبيل استعادة مؤسسات الدولة وبناء اليمن الاتحادي الجديد.

وكان قائد محور شبوة وقيادات التشكيلات العسكرية تطرقوا الى مستجدات الأوضاع في مدينة عتق والانتصارات الكبيرة التي حققتها وحدات الجيش الوطني والتي تكللت بتوجيه ضربات قاصمة لميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي المدعومة من الامارات ودحرها من مدينة عتق والسيطرة على معسكراتها.

وأكدوا ان معنويات أبطال محور شبوة في اعلى مستوياتهم ومستعدون لأي طارئ.. مجددين ولائهم للقيادة الشرعية وعزمهم على الذود عن حياض الوطن من القوى المتأمرة والعميلة.