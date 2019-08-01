السعودية تطلق تهديدا قويا وتحذر من شعار سيفين ونخلة

السبت 24 أغسطس-آب 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-مارب

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أكدت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، اليوم السبت، أنها تضبط من يروج لمنتجات تحمل شعار الدولة، وتحيلهم إلى النيابة العامة، التي تتولى التحقيق في القضايا، على أن تتم إحالتها إلى المحاكم المختصة .

وأوضحت مصادر، أن وزارة التجارة تراقب المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بعدم استخدام شعار الدولة لأغراض تجارية وتسويقية، وتعمل على ضبط المخالفين ومصادرة المنتجات المخالفة، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وقالت المصادر أن انتشار العباءة التي تحمل شعار المملكة (السيفين والنخلة) بأشكال عدة يعرض مروجي هذه العباءات إلى العقوبة التي تحددها المحكمة المختصة.

وأضافت أن النيابة تطالب بتطبيق عقوبة التعزير المرسل عند إحالة القضية إلى المحكمة، التي تنظرها دوائر التعزير المرسل، التي تختص بنظر كل الجرائم والمطالبات التي ليست لها دائرة مختصة.

وكانت عباءة تحمل شعار المملكة العربية السعودية (السيفين والنخلة)، أثارت الجدل داخل المملكة، بعد أن لجأ أصحاب المنتج للترويج له عبر استخدم شعار الدولة.