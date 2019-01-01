الفريق علي محسن يكتب تغريدة على تويتر تحدث فيها عن حدث مهم .. ماذا قال؟

السبت 24 أغسطس-آب 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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كتب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم السبت ، تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر ، تحدث فيها عن مشاركته في تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام مطلع الثمانينات.

وقال محسن بمناسبة الذكرى الـ 37 لتأسيس حزب المؤتمر : «في مثل هذا اليوم من العام 1982م قمنا مع كوكبة من خيرة رجال اليمن من مؤسسي المؤتمر وصناع الميثاق الوطني بتأسيس المؤتمر الشعبي العام».

واشار الفريق علي محسن في تغريدته (تابعها مأرب برس) الى انه «يأمل أن يحافظ المؤتمر على لحمته تحت قيادة الشرعية لمواجهة الانقلاب الحوثي الإيراني مع بقية القوى الوطنية».

ويحتفل المؤتمر الشعبي العام في 24 من اغسطس كل عام بذكرى تأسيس الحزب ، وكان صالح يقيم المهرجانات الكبيرة احياءا للمناسبة ، الا ان تحالف الحزب جناح صالح مع الحوثيين ومقتله بعد ذلك تسبب في تشرذم المؤتمر وتفرقه ، حتى ان الحوثيين منعوا من تبقى من المؤتمريين في صنعاء من احياء ذكرى تأسيس الحزب بعد مقتل صالح .

ويعد الفريق علي محسن صالح من ابرز رجالات حزب المؤتمر الشعبي في اليمن وأحد مؤسسيه.