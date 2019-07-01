السعودية تطلق تهديدا قويا وتحذر من شعار سيفين ونخلة واتس آب.. خدعة عبقرية لمراسلة عدد من الأصدقاء في وقت واحد الفريق علي محسن يكتب تغريدة على تويتر تحدث فيها عن حدث مهم .. ماذا قال؟ موقف سعودي جديد ينتصر للشعب اليمني ووحدته ويجلد الاماراتيين ناسا تحقق في أول جريمة ترتكب في الفضاء سجن صحفية ايرانية 10 سنوات والحكم بجلدها 148 جلدة .. وهذه تهمتها ثلاثة أفراد من الاسره الحاكمه يقعون في الفخ هجوم جديد على السعودية بعدة طائرات وهذه حقيقة استهداف قاعدة الملك خالد سقوط اهم معسكرات مليشيات النخبة الشبوانية بيد قوات الجيش الانتقالي الانفصالي يصدر بيان الهزيمة ومليشياته وانصاره يصابون بالصدمة
شن سياسي سعودي بارز هجوما على مغردين اماراتيين، قال انهم عينوا انفسهم وكلاء عن الشعب اليمني.
وقال المحلل السياسي والكاتب السعودي سليمان العقيلي في تغريدات تابعها مأرب برس على حسابه في تويتر اليوم السبت : «المغردون الامارتيون كبيرهم وصغيرهم عينوا انفسهم وكلاء عن الشعب اليمني».
واضاف :«يريدون ان يخلعوا الرئيس هادي ويعينوا بديلا ويسقطوا حكومته ويشكلون اخرى» .
وتابع متعجبا «لاول مرة في التاريخ العربي اجد شعب دولة عربية يعطي نفسه حق شعب اخر باسقاط وتعيين رئيسه واقالة وتأليف حكومته ! جرأة فريدة وغريبة!!».
وخلال الاسابيع الماضية هاجم مسئولون اماراتيون وكتاب وناشطون الشرعية في اليمن وحرضوا على اسقاط شرعية الرئيس هادي وحكومته ودعموا الانفصالين وروجوا لمشاريع تقسيم اليمن.
ويأتي في مقدمة هولاء نائب قائد شرطة دبي ضاحي خلفان الذي يكتب عشرات التغريدات جميعها تهاجم الشرعية اليمنية وتدعم مليشيات الانتقالي الانفصالية.
وطالب في تغريدة سابقة باسقاط الرئيس هادي وقال ان ذلك يضمن اعلان استقلال الجنوب.