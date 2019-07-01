موقف سعودي جديد ينتصر للشعب اليمني ووحدته ويجلد الاماراتيين

السبت 24 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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شن سياسي سعودي بارز هجوما على مغردين اماراتيين، قال انهم عينوا انفسهم وكلاء عن الشعب اليمني.

وقال المحلل السياسي والكاتب السعودي سليمان العقيلي في تغريدات تابعها مأرب برس على حسابه في تويتر اليوم السبت : «المغردون الامارتيون كبيرهم وصغيرهم عينوا انفسهم وكلاء عن الشعب اليمني».

واضاف :«يريدون ان يخلعوا الرئيس هادي ويعينوا بديلا ويسقطوا حكومته ويشكلون اخرى» .

وتابع متعجبا «لاول مرة في التاريخ العربي اجد شعب دولة عربية يعطي نفسه حق شعب اخر باسقاط وتعيين رئيسه واقالة وتأليف حكومته ! جرأة فريدة وغريبة!!».

وخلال الاسابيع الماضية هاجم مسئولون اماراتيون وكتاب وناشطون الشرعية في اليمن وحرضوا على اسقاط شرعية الرئيس هادي وحكومته ودعموا الانفصالين وروجوا لمشاريع تقسيم اليمن.

ويأتي في مقدمة هولاء نائب قائد شرطة دبي ضاحي خلفان الذي يكتب عشرات التغريدات جميعها تهاجم الشرعية اليمنية وتدعم مليشيات الانتقالي الانفصالية.

وطالب في تغريدة سابقة باسقاط الرئيس هادي وقال ان ذلك يضمن اعلان استقلال الجنوب.