ثلاثة أفراد من الاسره الحاكمه يقعون في الفخ

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سجل ثلاث شيوخ من أبناء الأسرة الحاكمة في دولة الكويت قضية نصب واحتيال ضد مواطن وابنه قاموا بالنصب عليهم وسرقة 350 ألف دينار منهم، وذلك عن طريق النصب والحيلة بأن أوهموهم بتشغيل تلك الأموال في العقارات عن طريق البيع والشراء إلا إنهم أخذوا تلك المبالغ، ورفضوا إعادتها، حسب صحيفة الراى الكويتية.
وعلى الفور، تم ضبط المتهمين المواطن وابنه، وجاري التحقيق معهما على ذمة القضية.