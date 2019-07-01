هجوم جديد على السعودية بعدة طائرات وهذه حقيقة استهداف قاعدة الملك خالد

السبت 24 أغسطس-آب 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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اعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت - اليوم السبت، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الارهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بخميس مشيط وجازان.

وأوضح العقيد المالكي أن جميع محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل -، ويتخذ التحالف كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين، مبيناً أن المحاولات الإرهابية المتكررة تعبر عن حالة اليأس لدى هذه المليشيا الإرهابية وتؤكد إجرام وكلاء إيران بالمنطقة ومن يقف ورائها، كما أنها تؤكد حجم الخسائر بعناصرها الإرهابية والتي تزج بهم كل يوم في معركة خاسرة مما سبب لها حالة من السخط الاجتماعي والشعبي.

واكد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الاجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وكان المتحدث باسم المليشيات الحوثية يحيى سريع اعلن اليوم استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بعدد من الطائرات المسيرة ، وهو ما نفاه المالكي بحديثه عن اسقاط واحباط الهجوم على خميس مشيط .