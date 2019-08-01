عاجل : سقوط اهم معسكرات مليشيات النخبة الشبوانية بيد قوات الجيش

السبت 24 أغسطس-آب 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- خاص

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افاد مصدر ميداني اليوم السبت بسقوط اهم معسكرات مليشيات ما يسمى النخبة الشبوانية الموالية للامارات ، في عتق عاصمة محافظة شبوة (شرقي اليمن).

وقال المصدر لمأرب برس ان الجيش وبعد ان احكم السيطرة على مدينة عتق ، تمكن اليوم من السيطرة على معسكر الشهداء ومعسكر مره الاستراتيجيين ويتبعان مليشيات النخبة الشبوانية.

واشار المصدر الى وقوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين عند المدخل الجنوبي لمدينة عتق انتهت بسيطرة الجيش على المعسكرين.

وكانت قوات الجيش سيطرت امس الجمعة على معسكر ثماد التابع لمليشيات النخبة غرب عتق وتقدمت وسيطرت على نقطة معسكر الشهداء.

واستهدفت القوات معسكري الشهداء ومره بالكاتيوشا قبل اسقاطهما والسيطرة عليهما.

ويعد معسكر مره اهم معسكر للنخبة في عتق وهو مقر قيادة اللواء.

اما معسكر الشهداء يعتبر من أهم المعسكرات في عتق من حيث التحصينات.