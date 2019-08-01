عاجل : اعلان «عتق» مدينة محررة بالكامل .. السيطرة على مقر الانتقالي وكل من فيه يستسلم ومعسكرات النخبة تسقط تباعا.. شاهد الصور

السبت 24 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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استكملت قوات الجيش الوطني اليوم السبت تطهير الجيوب المتبقية في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة (شرق اليمن) من مليشيات الانتقالي ، واعلنت عتق مدينة محررة بالكامل.

وقال مصدر عسكري لمأرب برس ان القوات الحكومية احكمت السيطرة على مقر مايسمى المجلس الانتقالي ومبنى الامن السياسي ومبنى الأشغال العامة بمدينة عتق .

واشارت مصادرنا بأن جميع من كان في مقر الانتقالي استسلموا وقد كان مكانا تتحصن فيه مليشيات الانتقالي .

وحصل مأرب برس على صور من داخل مقر مايسمى المجلس الانتقالي الانقلابي في عتق الذي تتحصن فيه مليشيات الامارات بعد تطهيره من قبل قوات الشرعية.

الى ذلك وبعد السيطرة على معسكر ثماد امس التابع لمليشيات النخبة غرب عتق تقدمت قوات الشرعية وسيطرت على نقطة معسكر الشهداء مدخل مدينة عتق الغربي.

واستهدفت القوات معسكر الشهداء ويتوقع سقوطه خلال الساعات القادمة.

ومعسكر ثماد يقع غرب قرية الشبيكة ويعتبر طريق إمداد قوات الشرعية الوحيد من الغرب وقد تمت السيطرة عليه.

فيما معسكر مرة لم يتأكد سقوطه وتم استهدافه بالكاتوشا وشوهدت سيارات تخرج منه ويعد اهم معسكر للنخبة في عتق وهو مقر قيادة اللواء

اما معسكر الشهداء يعد من أهم المعسكرات في عتق من حيث التحصينات.