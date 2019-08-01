السبت 24 أغسطس-آب 2019 الساعة 12 مساءً / مارب برس - مارب

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كشفت صحيفة كويتية عن أن سجينًا وصفته بـ "الخطير" خضع للتحقيق أثناء حبسه بالسجن المركزي، بعد أن انتحل صفة شخصيات شيوخ ورجال أعمال ومشاهير ليمارس النصب والاحتيال.

وقالت صحيفة "القبس"، إن التحقيق مع المتهم (خ. ب) الذي لم يتجاوز العقد الثاني من العمر يدور أيضًا حول شبهات عمليات غسل للأموال.

وأشارت إلى أنه قام بعمليات هدفها توريط عدد من الشخصيات البارزة والفنانين ومشاهير المجتمع والفاشينستات في قضايا نصب وغسل أموال، عبر انتحاله شخصية "شيخ" بارز من الأسرة الحاكمة ورجال اعمال وشيوخ آخرين.

تفاصيل القضية قالت الصحيفة إنها تكشفت وفق ما نقلته عن مصادر مطلعة، عندما شك صديق إحدى الضحايا، واتصل بالشيخ المعني لما تربطه به من علاقات، وسأله عن بعض التفاصيل المزعومة،

فاتضح أن الشيخ لا يعلم شيئًا، فجرى إبلاغ رجال وزارة الداخلية بالأمر، لينطلق مشوار البحث عن المحتال المنتحل الصفة. كانت المفاجأة، وفق ما كشفته المصادر الأمنية، أن المتهم مجرم يقضي عقوبة السجن (19 سنة) بسبب قضايا نصب واحتيال أيضًا،

ولعملياته الحديثة يستخدم هاتفاً برقم ذهبي للإيقاع بضحاياه الذين يختارهم بعناية، فجرى إلقاء القبض عليه داخل زنزانته، واقتيد للتحقيق معه في القضية. ووفق معلومات الصحيفة، فإن هذا السجين يعيش في السجن حياة مرفهة،

ويطلب طعامًا بمئات الدنانير يوميًا له ولمن يريد غوايته ممن حوله، كما يتمتع بتلفزيون واشتراكات مدفوعة بقنوات رياضية وغير رياضية. ووصفت المصادر المتهم بـ"الداهية"، وبأنه يجيد تمثيل الشخصيات التي ينتحلها، خلال إيقاعه بضحاياه البارزين عن طريق مظاهر عدة منها استخدامه رقم هاتف يوهم المتلقي بأنه من الشخصيات الرفيعة،

أو إرسال سيارات فارهة لتوصيل بعض الطلبات والهدايا إليهم. وذكرت المصادر أنه تمكّن من خلال انتحال شخصية "الشيخ" من حجز طائرة خاصة لرجل أعمال مرموق من البحرين إلى الكويت