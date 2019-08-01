مصدر عسكري في محور الجوف يكشف لـ”مأرب برس“ حقيقة انشقاق لواء عسكري وانضمامه للحوثيين تحركات إماراتية للسيطرة على أول محافظات الشمال وأكبرها.. ”مأرب برس“ يكشف تفاصيل ”مخطط إماراتي خطير“ يتولى تنفيذه واحد من أبرز قيادات ”صالح“ قوات ”طارق صالح“ تعلن رسميا الولاء للامارات في مواجهة الحكومة ”الشرعية“ برشلونة يلجأ إلى مواهب لاماسيا لحل أزمته الهجومية رسميا.. لوزانو ينتقل إلى نابولي زيدان يوجه رسالة للحارس نافاس ويعلق على موضوع انتقال نيمار ملياردير خليجي يمنح حليمة بولند كامل الصلاحيات بالتصّرف بأملاكه الإمارات تقطف أولى ثمار انقلاب عدن عبر ”أدنوك“ مستخدمو إنستغرام الروس يشنون هجوما على صفحة شوارتزنيغر المملكة تفجر مفاجئة ساره للسعوديات وبدون ومحرم
نفى مصدر رسمي في محور الجوف العسكري ادعاءات الانقلابيين "شمالاً وجنوباً" عبر وسائلهما الإعلامية، عن انشقاق قيادات الوية عسكرية بمحافظة الجوف وانظمامها للمليشيات الحوثية،
واكد المصدر لـ”مأرب برس“، أنّ "المليشيات تتكبّدت الهزائم والإنكسارات في الايام السابقة ، ولهذا تلجأ لإختلاق الفبركات والأكاذيب الّتي تتحدّث عن انشقاقات الوية عسكرية لا اساس لوجودها بالمحافظة ، وانتصارات وهميّة عبر وسائل الإعلام، لتعزيز معنويات مقاتليها ومؤيّديها في مناطق سيطرتها"
واضاف المصدر أن قيادة وضباط وصف وجنود "الجيش الوطني" بالمحافظة مرابطين في الجبهات يتمتعون بروح وطنية عالية وحريصون على أداء واجباتهم الوطنية المقدسة في الدفاع عن الارض والعرض الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ووحدته.
وركّز المصدر على أنّ "ما يدعيه الانقلابان شمالاً وجنوباً وتساندهما فيه الأبواق الإعلامية المتعاطفة معهما، هي قصص خياليّة تُضاف إلى مئات القصص والفبركات والانشقاقات الوهمية".