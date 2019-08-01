قوات ”طارق صالح“ تعلن رسميا الولاء للامارات في مواجهة الحكومة ”الشرعية“

الجمعة 23 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 4704

أعلنت قوات ”طارق طالح“ نجل شقيق الرئيس الراحل علي صالح، اليوم الجمعة 23 اغسطس/آب، رسميا الولاء للامارات في مواجهة الحكومة الشرعية.

وفي بيان أطلع عليه ”مأرب برس“، أشادت قوات ”طارق“ بما اسمته ”الدور الريادي والمحوري الذي لعبته وتلعبه دولة الإمارات لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة المتمثل في مليشيا الحوثي الإرهابية“.

وأكدت قيادة ”القوات المشتركة“ التي يقودها ”طارق“ بأن ”التضحيات الجسيمة التي اجترحتها دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً ستظل محل إكبار الشعب اليمني قاطبة حيث امتزج الدم الإماراتي بالدم اليمني في سهول وجبال يمننا الغالي في معركة الدفاع عن الأمن القومي العربي ضد التمدد الإيراني الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وسلمها الاجتماعي والسيطرة على الممرات المائية العربية“.

وقالت أن ”ما تتعرض له دولة الإمارات من حملة مغرضة تهدف إلى تشويه دور دول التحالف العربي كاملة لا يعبر عن موقف الشعب اليمني وقواه الوطنية الواقفة في متاريس الدفاع عن النظام الجمهوري واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية“.

وأكدت إن ”الشعب اليمني سيسجل في أنصع صفحات تاريخه الموقف القومي والأخوي المشرف الذي انتهجته دولة الإمارات العربية المتحدة، وستظل الأجيال اليمنية المتعاقبة محتفظة بهذا الجميل الذي لا ينكره إلا جاحد“.

كما دعت القوى السياسية في الساحة الوطنية اليمنية إلى تحكيم العقل وتغليب مصالح الشعب اليمني على المصالح الحزبية الضيقة وعدم التفريط بالشركاء الحقيقيين الذين لم يتخلوا عن اليمن في أشد مراحل محنته ولبوا نداء الشعب اليمني وسخروا كل إمكانياتهم من أجل القضاء على الانقلاب الكهنوتي الحوثي المدعوم إيرانياً، في اشارة الى الإمارات.