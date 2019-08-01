مصدر عسكري في محور الجوف يكشف لـ”مأرب برس“ حقيقة انشقاق لواء عسكري وانضمامه للحوثيين تحركات إماراتية للسيطرة على أول محافظات الشمال وأكبرها.. ”مأرب برس“ يكشف تفاصيل ”مخطط إماراتي خطير“ يتولى تنفيذه واحد من أبرز قيادات ”صالح“ قوات ”طارق صالح“ تعلن رسميا الولاء للامارات في مواجهة الحكومة ”الشرعية“ برشلونة يلجأ إلى مواهب لاماسيا لحل أزمته الهجومية رسميا.. لوزانو ينتقل إلى نابولي زيدان يوجه رسالة للحارس نافاس ويعلق على موضوع انتقال نيمار ملياردير خليجي يمنح حليمة بولند كامل الصلاحيات بالتصّرف بأملاكه الإمارات تقطف أولى ثمار انقلاب عدن عبر ”أدنوك“ مستخدمو إنستغرام الروس يشنون هجوما على صفحة شوارتزنيغر المملكة تفجر مفاجئة ساره للسعوديات وبدون ومحرم
أعلنت قوات ”طارق طالح“ نجل شقيق الرئيس الراحل علي صالح، اليوم الجمعة 23 اغسطس/آب، رسميا الولاء للامارات في مواجهة الحكومة الشرعية.
وفي بيان أطلع عليه ”مأرب برس“، أشادت قوات ”طارق“ بما اسمته ”الدور الريادي والمحوري الذي لعبته وتلعبه دولة الإمارات لمواجهة التمدد الإيراني في المنطقة المتمثل في مليشيا الحوثي الإرهابية“.
وأكدت قيادة ”القوات المشتركة“ التي يقودها ”طارق“ بأن ”التضحيات الجسيمة التي اجترحتها دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً ستظل محل إكبار الشعب اليمني قاطبة حيث امتزج الدم الإماراتي بالدم اليمني في سهول وجبال يمننا الغالي في معركة الدفاع عن الأمن القومي العربي ضد التمدد الإيراني الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة وسلمها الاجتماعي والسيطرة على الممرات المائية العربية“.
وقالت أن ”ما تتعرض له دولة الإمارات من حملة مغرضة تهدف إلى تشويه دور دول التحالف العربي كاملة لا يعبر عن موقف الشعب اليمني وقواه الوطنية الواقفة في متاريس الدفاع عن النظام الجمهوري واستعادة مؤسسات الدولة المختطفة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية“.
وأكدت إن ”الشعب اليمني سيسجل في أنصع صفحات تاريخه الموقف القومي والأخوي المشرف الذي انتهجته دولة الإمارات العربية المتحدة، وستظل الأجيال اليمنية المتعاقبة محتفظة بهذا الجميل الذي لا ينكره إلا جاحد“.
كما دعت القوى السياسية في الساحة الوطنية اليمنية إلى تحكيم العقل وتغليب مصالح الشعب اليمني على المصالح الحزبية الضيقة وعدم التفريط بالشركاء الحقيقيين الذين لم يتخلوا عن اليمن في أشد مراحل محنته ولبوا نداء الشعب اليمني وسخروا كل إمكانياتهم من أجل القضاء على الانقلاب الكهنوتي الحوثي المدعوم إيرانياً، في اشارة الى الإمارات.