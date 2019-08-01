رسميا.. لوزانو ينتقل إلى نابولي

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أكمل المكسيكي الدولي، هيرفينغ لوزانو، اليوم الجمعة، انتقاله من آيندهوفن الهولندي إلى نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، لمدة خمس سنوات، مقابل صفقة مقدرة بـ 42 مليون يورو.
وكتب رئيس النادي الإيطالي، أوريليو دي لورنتيس، على موقع "تويتر": "أهلا وسهلا هيرفينغ"، من دون الكشف عن تفاصيل الصفقة.
من جهته، قال لوزانو لموقع آيندهوفن: "أترك آيندهوفن كرجل سعيد. الفوز بالدوري الهولندي كان أحد أبرز المحطات في مسيرتي، وحققت حلمي أيضا باللعب في دوري أبطال أوروبا".ويعرف ابن الرابعة والعشرين عاما، بسرعته الكبيرة، وانضم إلى آيندهوفن في 2017 قادما من باتشوكا المكسيكي.
وسجل اللاعب الملقب بـ "تشاكي"، 45 هدفا في 83 مباراة على مدى موسمين مع الفريق الهولندي.
وأشارت شبكة "سكاي" الإيطالية، إلى أن البند الجزائي في عقد لوزانو، يبلغ 130 مليون يورو. ويتوقع أن يخوض مواجهته الأولى مع نابولي ضد يوفنتوس، في 31 أغسطس الجاري.