ملياردير خليجي يمنح حليمة بولند كامل الصلاحيات بالتصّرف بأملاكه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر وثيقة رسمية لتوكيل خاص من الملياردير الكويتي فواز مبارك عبد العزيز الحساوي للإعلامية الكويتية حليمة بولند، وبموجبها تم منح بولند كامل الصلاحيات بالتصّرف بأملاكه.
تفاعل الكثيرون مع هذا الفيديو، إذ أشاروا إلى إحتمال زواج بولند والحساوي، خاصةً انها كانت ذكرت سابقاً زواجها دون الكشف عن إسم العريس.
ومن ناحية أخرى، كانت أثارت بولند الجدل مؤخراً بعد نشرها مقطع فيديو من زيارتها إلى تركيا، إذ ظهرت وهي محاطة بعدد من الرجال المسلحين الذين يرافقونها ويقومون بحمايتها.