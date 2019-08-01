آخر الاخبار

الإمارات تقطف أولى ثمار انقلاب عدن عبر ”أدنوك“ مستخدمو إنستغرام الروس يشنون هجوما على صفحة شوارتزنيغر المملكة تفجر مفاجئة ساره للسعوديات وبدون ومحرم وفاة مضيفة طيران السعودية وإصابة 11 مضيفة أخرى بمدينة الرياض – فيديو سعوديات يشاركن في تحكيم البطولات الدولية شاهد فيديو وصور.. مدرعات الإمارات تحترق في ”عتق“ والقوات الحكومية تستولي على عدد منها ملكة جمال أمريكية تجرد من لقبها بسبب ترامب «هواوي» تقلب الموازين بضربة قاتلة لأشهر خدمات جوجل جبهة ”نهم“ تشتعل مجددا وقوات ”الشرعية“ تحقق انتصارات كبيرة وتزحف باتجاه العاصمة ”صنعاء“ شاومي تطلق Mi MIX 4 بكاميرا 108 بكسل

سبأفون .. أصالة وتواصل

مستخدمو إنستغرام الروس يشنون هجوما على صفحة شوارتزنيغر

الجمعة 23 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-وكالات
عدد القراءات 146

نظم مستخدمو "إنستغرام" الروس حملة فلاش موب موجهة ضد مدونات فنانين هما أرنولد شوارتزنيغر وسيلفستر ستالون.

وقد دعاهم إلى تنظيم تلك الحملة فنان هزلي روسي والتي وصفها بـ"هجوم سيبراني روسي". واستهدفوا أولا مدونة أرنولد شوارتزنيغر وفيلمه "ترميناتور" حيث علقوا عليه بعبارات تخلو من أي معنى مثل " أنا بحاجة إلى أزيائك ودراجة نارية" أو "أين يمكن شراء شاورما في هوليوود" أو "كيف يمكن الإقلاع عن التدخين".

وسقط الفنان، سيلفستر ستالون بعد شوارتزنيغر ضحية ثانية لذلك "الهجوم السيبراني الروسي" حيث انتهز أحد المستخدمين فرصة التعليق على مدوناته ليطلب منه أن يرسل تحية إلى صديقته الفنانة، سكارليت جوهانسون مع دعوة لصيد السمك في مدينة أستراخان الروسية.

وتنظم مثل هذه الحملات عدة مرات. فقد تعرضت لها من قبل الفنانة ليدي غاغا حيث وجه المستخدمون إليها ملاحظات أخلاقية بعد أن ساهمت في الفراق بين الفنان، برادلي كوبر، وعارضة الأزياء الروسية إرينا شايك.

 أما الفنان ليوناردو دي كابريو فوجه إليه مستخدمو "إنستغرام" دعوة لإنقاذ بحيرة بايكال. ورد عليهم دي كابريو بنشر فيديو لغابات سيبيريا المحترقة.

إقراء أيضاً
شاومي تطلق Mi MIX 4 بكاميرا 108 بكسل
مشروب يعيد اليك الحيوية ويجعل الكبد أكثر شبابا
ما هي الأمراض التي قد تشير إليها الأظافر الصفراء؟
6 علامات صامتة عن سرطان الكبد يجب ألا تتجاهلها
مشروب يفضله الكثيرون يقلل معدل ذكاء الأطفال!!
محركات بحث صاعدة قد تنافس «غوغل».. تعرف عليها
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس