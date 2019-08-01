مستخدمو إنستغرام الروس يشنون هجوما على صفحة شوارتزنيغر

الجمعة 23 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-وكالات

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نظم مستخدمو "إنستغرام" الروس حملة فلاش موب موجهة ضد مدونات فنانين هما أرنولد شوارتزنيغر وسيلفستر ستالون.

وقد دعاهم إلى تنظيم تلك الحملة فنان هزلي روسي والتي وصفها بـ"هجوم سيبراني روسي". واستهدفوا أولا مدونة أرنولد شوارتزنيغر وفيلمه "ترميناتور" حيث علقوا عليه بعبارات تخلو من أي معنى مثل " أنا بحاجة إلى أزيائك ودراجة نارية" أو "أين يمكن شراء شاورما في هوليوود" أو "كيف يمكن الإقلاع عن التدخين".

وسقط الفنان، سيلفستر ستالون بعد شوارتزنيغر ضحية ثانية لذلك "الهجوم السيبراني الروسي" حيث انتهز أحد المستخدمين فرصة التعليق على مدوناته ليطلب منه أن يرسل تحية إلى صديقته الفنانة، سكارليت جوهانسون مع دعوة لصيد السمك في مدينة أستراخان الروسية.

وتنظم مثل هذه الحملات عدة مرات. فقد تعرضت لها من قبل الفنانة ليدي غاغا حيث وجه المستخدمون إليها ملاحظات أخلاقية بعد أن ساهمت في الفراق بين الفنان، برادلي كوبر، وعارضة الأزياء الروسية إرينا شايك.

أما الفنان ليوناردو دي كابريو فوجه إليه مستخدمو "إنستغرام" دعوة لإنقاذ بحيرة بايكال. ورد عليهم دي كابريو بنشر فيديو لغابات سيبيريا المحترقة.