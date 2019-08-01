جبهة ”نهم“ تشتعل مجددا وقوات ”الشرعية“ تحقق انتصارات كبيرة وتزحف باتجاه العاصمة ”صنعاء“

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أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة 23 اغسطس/آب، تحرير آخر قمة في سلسلة جبال ”البياض“ بمديرية ”نهم“ شرقي العاصمة صنعاء بعد مواجهات مع الميليشيا الحوثية المتمردة.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن ”قوات الجيش الوطني، مسنودة بالتحالف حررت جبل الغنيمي، وتواصل التقدم باتجاه منطقة الكحل، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا الحوثية الانقلابية“.
والأربعاء 21 اغسطس/آب، دفعت المملكة العربية السعودية، قائدة التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، بعتاد عسكري كبير، إلى محافظة مأرب (شرق اليمن).
وقالت مصادر إعلامية، إن عتاد عسكري سعودي، مكون من اكثر من 60 طقم وعربة مدرعة، وصل على متن 30 ناقلة، الأربعاء، إلى محافظة مارب.
ورجحت مصادر عسكرية، أن يتم تسليم العتاد عبر قيادة التحالف في مأرب، للجيش اليمني، دعماً للمناطق العسكرية في المعارك ضد الحوثيين، واستئناف الزحف تجاه العاصمة صنعاء.