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شاومي تطلق Mi MIX 4 بكاميرا 108 بكسل

الجمعة 23 أغسطس-آب 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات
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تستعد شركة "شاومي" لإطلاق هاتفها الذكي الجديد Xiaomi Mi Mix 4 بكاميرا بدقة 108 بكسل في شهر سبتمبر من هذا العام.

وستكون "شاومي" من بين أولى الشركات التي تستخدم مستشعر سامسونغ الجديد المميز Samsung ISOCELL Bright HMX في هواتفها الذكية، حيث تبلغ دقته 108 ميغا بكسل، وستستخدمه شركة "سامسونغ" في هاتفها "Galaxy S11"، الذي سيعرض في بداية العام القادم.

ويسمح مستشعر "سامسونغ" الجديد، Samsung ISOCELL Bright HMX، بالتقاط صور بدقة 27 ميغا بكسل (12032х9024) باستخدام تكنولوجيا تعمل على دمج أربع بكسلات لتشكيل بكسل واحد كبير.

ويتوقع أن ينطلق هاتف Xiaomi Mi Mix 4 الجديد بأفضل المواصفات، فبالإضافة لمستشعر "سامسونغ"، سيضم رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus وشاحنا باستطاعة 100 واط.

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